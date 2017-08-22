Испанская полиция подтвердила гибель организатора теракта в Барселоне

Предполагаемый организатор терактов в Каталонии – имам Абдельбаки эс-Сатти мертв, сказал 21 августа глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо, сообщает Дойче велле.

Имам погиб 16 августа в результате взрыва в одном из домов в Альканаре, где террористы предположительно готовили нападения. Эксперты идентифицировали его останки на месте взрыва, рассказали в полиции.

По версии следствия, именно преждевременная гибель эс-Сати спровоцировала его сподвижников на более ранние, чем планировалось, нападения в Барселоне и Камбрильсе.

Следствие также не исключает, что он поддерживал контакты с одним из лидеров группировки "Исламское государство".