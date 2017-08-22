В статье «Выход из кризиса все же в руках Эльмана Рустамова» мы отмечали, что пора Центробанку Азербайджана (ЦБА) помочь банкам восстановить кредитование реальной экономики. Для этого у него имеются в арсенале все необходимые инструменты, которыми в принципе пользуются и другие Центробанки в мире. А вот насколько эффективно срабатывают монетарные инструменты центробанков в нашей банковской системе - это, пожалуй, заслуживает отдельного обсуждения.

Кстати, сразу же после выхода в свет статьи, глава Центробанка провел встречу с сотрудниками отдела экономики haqqin.az. И пролил свет на многие интересующие нас вопросы.

Итак,ответ ЦБА не заставил себя долго ждать. Глава Центробанка утверждает, что его ведомство обеспечивает банки деньгами в достаточном объеме. В частности, денежная база, являющаяся главной целью денежной политики, в первом полугодии текущего года возросла на 6%. Этот фактор не только обеспечивает стабильность платежной системы, но и расширяет возможности кредитования экономики.

Но динамика кредитования реального сектора на фоне заметного роста ликвидности в банковской системе говорит о необходимости дополнительных мер поддержки этой экономической системы.

Проще говоря, Центробанк, который все сегодня критикуют за недостаточное обеспечение экономики страны деньгами, оказывается, только этим и занимается. Именно в результате проводимой им монетарной политики удалось повысить ликвидность коммерческих банков выше 6 млрд. манатов. Но вот дальше этот процесс обрывается, то есть деньги в реальную экономику из банков не попадают. Но эта проблема не находится в полномочиях ЦБА или Палаты надзора за финансовыми рынками.

Скорее всего, в данный процесс должно вмешаться правительство, но этого пока не происходит. Видимо, вопрос упирается не только в административные проблемы, а находится намного глубже. Для обеспечения полноценной работы банковской системы чувствуется потребность в каких-то новых институтов и механизмов.

Вот над этим вопросом, кажется, и стоит поработать, тем более что эти вопросы ставятся в недавнем плане мероприятий по улучшению бизнес среды и повышению международного рейтинга страны, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым. А тем временем ЦБА, чтобы как-то регулировать устойчивость финансового рынка начал способствовать развитию финансовых инструментов, с помощью которых расширяет для банков арсенал для привлечения ликвидности на межбанковском рынке.

Помнится, как-то глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов заявил, что в нашей банковской системе норма обязательных резервов для банков по привлеченным депозитам практически не влияет на объем кредитования. И в самом деле, из статистики ЦБА видно, что объем банковского кредитования экономики страны не коррелируется нормой обязательных резервов банков. Несмотря на значительные колебания этой нормы за годы независимости страны, они практически не оказывали воздействия на кредитный мультипликатор – возможность генерирования банками новых кредитных денег. А ведь снижение нормы обязательных резервов, как правило, приводит к росту ликвидности банковской системы, что создает новые возможности для наращивания объемов кредитования экономики. У нас же такого эффекта не происходит, что вызывает серьезные вопросы и убеждает в верности слов Эльмана Рустамова.

Рассмотрим это на конкретном примере. В марте 2016 года ЦБА установил норму обязательных резервов по привлеченным манатным депозитам от юридических и физических лиц в размере 0,5%, а в иностранной валюте –1%. А по депозитам нерезидентов эта норма была сведена до уровня 0%. Казалось бы, такие минимальные нормы, отчисляемые банками в качестве резерва в ЦБА, действительно должны были вызвать рост их ликвидности, что создало бы условия для повышения кредитования экономики. Но этого не произошло, все эти показатели и без того были на минимальном уровне в 0,5% и до указанной даты. Более того, даже снижение нормы обязательных резервов по депозитам нерезидентов не смогло стимулировать банки на внешнее заимствование, скорее всего банки просто не решились увеличивать свои иностранные заимствования, чтобы минимизировать риски, связанные с волатильностью национальной валюты.

Да и зачем банкам инвалюта, когда реальный сектор экономики испытывает манатный голод. Если в марте 2016 года объем банковского кредитования в Азербайджане в манатах составлял 10 млрд. манатов, то к 1 июня 2017 года эта сумма снизилась примерно до 8 млрд. манатов. Правда, немалую роль при этом сыграл и кризис в стране, в том числе и в банковском секторе. Но даже анализ тучных годов показывает, что отношение (коэффициент) денежной массы к денежной базе в манатах все это время оставалось на уровне 1,3-1,4. Такой низкий мультипликативный эффект говорит о том, что наша банковская система с самого начала просто не могла генерировать новые кредитные деньги. А рост объема кредитования все эти тучные годы происходил за счет роста денежной базы, что в свою очередь было вызвано притоком нефтедолларов, а вовсе не генерированием новых кредитных денег банковской системы.

Да, Эльман Рустамов тогда был прав. Чем больше приближается банковский мультипликативный показатель к единице, тем больше банк теряет свои классические свойства и превращается в ростовщика – в обычный ломбард. И наоборот, чем выше этот показатель, цена кредитных денег становится более доступной. Но следует отметить, что это вовсе не порок нашей банковской системы, а недостаток, присущий в той или иной форме банковским системам всех стран СНГ, в том числе и России. А между тем в европейской банковской системе отмеченный выше мультипликативный эффект колеблется в пределах 5-8 против указанных выше 1,3-1,4 в Азербайджане (в России этот показатель чуть выше).

Выходит, что для повышения кредитования экономики банками надо дождаться нового повышения цен на нефть на мировых рынках, как в тучные годы. Неужели и в этот вопрос должен обязательно вмешаться президент Ильхам Алиев и просто обязать банки вплотную заняться своим непосредственным делом – кредитовать реальную экономику. Подобные призывы главы государства уже не раз звучали, но банки упорно не желают рисковать. Имея многомиллиардную ликвидность владельцы банков сидят на них словно сказочные скряги на своих сундуках с золотом. И лежит этот денежный груз без толку, вызывая только массу толков вокруг себя. Поэтому ЦБА и вынужден выкупать у банков манатные массы на депозитных аукционах, а в последнее время с этой целью выпускает ноты.

На самом деле, статистика показывает, что у банковской системы накопилось немало ликвидности (около 3 млрд. манатов) на корреспондентских счетах в ЦБА. На первый взгляд это может создать ложную иллюзию, будто наши банки в целом самодостаточны для осуществления собственной кредитной политики, но отказываются от кредитования. Однако в действительности это может быть и не так. Мы просто не знаем, сколько банков в стране являются обладателями указанного в статданных объема ликвидности. Не известно также, какая часть этой суммы заблокирована Центробанкомв качестве залога в иностранной валюте в счет взятых у него манатаных кредитов. В то же время другой немаловажный фактор - чистые требования ЦБА к банкам и небанковским организациям (НБКО), а именно требования ЦБА к кредитным учреждениям за вычетом его обязательств перед ними, тоже составляют немалую сумму (6,5 млрд. манатов). Из указанной суммы банкам выделено около 700 млн. манатов, а большую долю оставшейся части, вполне вероятно, составляют кредиты, выделенные ЗАО «Аграркредит» в качестве погашения за переданные ему токсичные активы Межбанка. Хотя «Аграркредит» и является небанковской организацией, выделенные ему деньги в конечном итоге вновь возвращаются в банки.

Но оставим в сторону эти миллиарды и вспомним, что главным внутренним источником ресурсов для банков все же являются внутренние депозиты юридических и физических лиц, которые в кризисные годы также стали ощутимо уменьшаться. А если учесть еще, что сбережения населения достигли в последнее время минимума, то ждать дальнейшего роста депозитов даже в среднесрочной перспективе уже не приходится. Отсюда вытекает, что в действительности нашим банкам не очень-то уж стоит полагаться на внутренние депозитные ресурсы.

Важным внешним источником ресурсов для банков является привлечение средств у нерезидентов, норма обязательных резервов по которым составляет 0%. Отсутствие нормы обязательных резервов могло бы стимулировать банки активно привлекать кредиты за рубежом в иностранной валюте, но и в этом вопросе существуют сложные проблемы.

Во-первых, после понижения рейтингов наших банков международными рейтинговыми агентствами эти кредиты для них подорожают. А, во-вторых, в нынешней ситуации банки вполне могут не пожелать брать на себя риски, связанные с возможными колебаниями курса национальной валюты в среднесрочной перспективе. Аналитический баланс коммерческих банков страны показывает, что их совокупные иностранные обязательства колеблются в последнее время в пределах 4 млрд. долларов. Возможно, банкиры сидят в ожидании новой девальвации маната в среднесрочной перспективе. И это оправдано, так как стоит в среднесрочной перспективе доллару укрепиться лишь на 10% по отношению к нынешнему курсу маната, как наша банковская система сразу может лишиться до 700 млн. манатов.

Как видно, изменения величины нормы обязательных резервов по привлеченным средствам в нашей банковской системе не срабатывает должным образом. И не только эти нормы. Достаточно вспомнить, что даже пятикратный рост учетной ставки в течение 2016 года не смог оказать должного эффекта. Даже сохраняющаяся около года 15-процентная учетная ставка не смогла сбить высокую инфляционную волну, которая никак не уляжется в однозначное ожидание главного банкира.

Наоборот, высокий уровень инфляции привел к губительному воздействию на внутренний спрос, который почти не растет второй год подряд. Среднестатистический гражданин Азербайджана для удовлетворения своего спроса хотя бы на минимальном уровне давно уже тратит почти все свои доходы, в связи с чем сбережения его снижаются до минимального уровня. Статистика показывает, что располагаемый ежемесячный доход на душу населения в среднем составляет 350 манатов, из которых 340 манатов идет на конечное потребление, а всего 10 манатов – на сбережения.

Чтобы осознать всю пагубность сложившейся ситуации, обратимся к примеру соседней России, так как у нас полномасштабная статистика по доходам населения не ведется. Это тем более допустимо, что положение в двух этих странах в принципе мало чем отличается, а статистика у северных соседей ведется более четко.

Так, анализ, проведенный российскими экспертами, показывает, что почти 94% населения страны уже не имеет новых сбережений. А те сбережения, которые у малой части людей еще остались, - это старые сбережения, которые люди уже начинают тратить. А это уже позволяет нам утверждать, что указанные выше 10-манатные сбережения среднестатистического азербайджанца – это сбережения лишь небольшой части населения (в России около 6% от общей численности населения).

Хотя по простой логике рост учетной ставки должен был способствовать удержанию потребительских расходов и повышению сбережений. Но в наших странах такая логика не срабатывает. Она работает в развитых экономиках, где доходы населения в структуре ВВП составляют гораздо большую долю, чем у нас, а среднедушевой доход в несколько раз опережает показатель минимального прожиточного уровня населения. Только в таком случае рост учетной ставки может возыметь должный эффект. А на среднестатистического азербайджанца уровень учетной ставки не может никак влиять. Подними его завтра ЦБА до 20% или опусти до 5%, наш средний гражданин тратит все свои доходы на каждодневные расходы.

Кроме того, рост учетной ставки до 15% должен был способствовать повышению среднего уровня банковских процентов как по манатным, так и по валютным депозитам. Этого же следовало ожидать и по кредитам. Но как видно из диаграмм 1. и 2., эти показатели, наоборот, стали снижаться как раз после пятикратного роста учетной ставки.

Такая же тенденция наблюдается и сфере межбанковских кредитов, за исключением 1-3 и 3-6 – месячных кредитов, по которым сегодня средняя процентная ставка составляет более 20% и 17% соответственно. Это могло быть следствием повышенного спроса на кратко- и среднесрочную ликвидность некоторых банков. Так что повышение учетной ставки никому пользы не принесло. И непонятно, почему ЦБА допускал такое положение вещей в течение 10 месяцев, зачем надо было проводить многомесячное таргетирование.

Экономику без денег представить невозможно – это две составляющие одного целого. Сама экономика находится в руках правительства, а деньги – независимого от него Центробанка. Это так во всем мире, и такое сочетание позволяет добиваться оптимизации экономики в целом. В нормальных условиях правительство и центробанк работают в тесном тандеме, добиваясь в итоге развития экономики этой страны. Когда же в их отношениях наступают разногласия, в частности, по преодолению кризисной ситуации, это приводит к дисбалансу в экономике и дальнейшему углублению кризиса. В Азербайджане сегодня между этими структурами по всем внешним показателям нет таких острых разногласий. Но это скорее связано с политической волей президента Ильхама Алиева, чем с объективным положением в экономике страны.

Все центробанки мира призваны решать три основополагающие задачи - инфляция, доходы населения и безработица (открытие рабочих мест). Причем, инфляция сама по себе не является самоцелью. Ее регулирование проводится с целью оптимизации остальных двух факторов. У нас же и ЦБА, и правительство почему-то застряли в инфляционной трясине, забыв о доходах населения и новых рабочих местах, от чего зависит уровень безработицы.

В предыдущих статьях мы уже отмечали, как продолжающаяся инфляция съедает не только доходы, но и произведенные ранее накопления населения. И усилия, направленные на обуздание двузначной инфляции путем ее таргетирования, по всей вероятности, дадут свои плоды только в будущем году. Обратите внимание, не в этом году, а именно такую цель преследовал ранее главный банкир, а в следующем.

Мы же пока советуем готовиться к годовой инфляции не ниже 14%. А 6-7-процентного уровня инфляции вероятно достичь лишь к концу следующего года. Да и то не благодаря таргетированию, а за счет того, что реальные доходы населения достигнут такого минимального уровня, что едва смогут покрывать его прожиточный минимум. Такие синдромы видны уже сегодня, достаточно выяснить причину низкой посещаемости аптек – люди стали экономить на собственном здоровье. Конечно, мы понимаем, насколько трудно одновременно регулировать все три основополагающих фактора. Но никто за нас эту работу выполнять не будет.