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Премьер-министр Карен Карапетян о развороте Армении в сторону Запада

 

Армения уверенно идет к подписанию Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с ЕС, заявил журналистам

премьер-министр Армении Карен Карапетян, сообщает Спутник-Армении.

Программа "Восточное партнерство" предусматривает также перспективу ассоциации с ЕС. Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой.

В феврале в Брюсселе по итогам переговоров с председателем Совета Европы Дональдом Туском президент Армении Серж Саргсян заявил о завершении переговоров по новому правовому документу — соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

Армения надеется на подписание документа на предстоящем саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе.

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Премьер-министр Карен Карапетян о развороте Армении в сторону Запада
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