Нефть восстанавливается после обвала накануне

Цены на нефть растут сегодня после резкого обвала накануне, который эксперты объяснили закрытием "длинных" позиций трейдерами.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 22 августа выросла на $0,16 (0,31%) - до $51,82 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на $1,06 (2,01%) - до $51,66 за баррель.

Цена на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,34%) - до $47,53 за баррель. Контракт подешевел на $1,14 (2,35%) - до $47,37 за баррель - по итогам предыдущей сессии.