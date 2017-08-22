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Нефть восстанавливается после обвала накануне

 

Цены на нефть растут сегодня после резкого обвала накануне, который эксперты объяснили закрытием "длинных" позиций трейдерами.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 22 августа выросла на $0,16 (0,31%) - до $51,82 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на $1,06 (2,01%) - до $51,66 за баррель.

Цена на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,34%) - до $47,53 за баррель. Контракт подешевел на $1,14 (2,35%) - до $47,37 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

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