Трамп: США не будут использовать армию для построения демократии

США больше не будут использовать свою армию для развития демократии в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в дальних краях или пытаться преобразовывать другие страны по нашему образу и подобию», — сказал он, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер близ Вашингтона.

Трамп пообещал, что вместо этого США будут «сотрудничать с союзниками и партнерами по обеспечению наших общих интересов».

«Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед», — сказал он.