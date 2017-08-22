Начальник турецкого генштаба летит в Иран

Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Хулуси Акар посетит Иран с официальным визитом в ближайшем будущем, сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери.

Согласно информации, предстоящий визит генерала Акара направлен на «завершение и заключение переговоров», состоявшихся во время его недавней встречи в Анкаре со своим иранским коллегой генерал-майором Мохаммадом Хоссейном Багери.

Генерал Багери заявил, что Иран и Турция достигли продвижения по пограничным вопросам, а также по урегулированию ситуации в Сирии и Ираке.

По словам иранского генерала, две страны договорились укреплять двустороннее военное сотрудничество.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция и Иран рассматривают возможность совместных военных действий против террористической организации ПКК и ее иранского ответвления PEJAK.