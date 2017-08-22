ООН перехватила поставки оружия из КНДР в Сирию

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза для научного центра в Сирии, отвечающего за разработку химического оружия. Об этом со ссылкой на засекреченный доклад ООН сообщает Reuters.

«Два государства - члена ООН перехватили суда, предназначенные для Сирии». Еще одно государство - член ООН информировало экспертов о том, что у него есть основания полагать, что товар был частью контракта компании KOMID с Сирией», — говорится в докладе.

KOMID — это северокорейская горнодобывающая торговая фирма, внесенная в «черный список» Совбеза ООН в 2009 году. Специалисты определили KOMID как ключевого пхеньянского поставщика оружия и экспортера оборудования, связанного с баллистическими ракетами.

В марте прошлого года СБ ООН также включил в свой "черный список" двух представителей KOMID в Сирии.

Перехватить эти поставки, по информации экспертов, удалось благодаря тому, что получателями грузов были «подставные» сирийские организации от Евросоюза и США. Товары они должны были поставить Сирийскому научно-исследовательскому центру (SSRC), который прежде был замечен группой специалистов ООН в сотрудничестве с KOMID при «передачах запрещенных предметов»