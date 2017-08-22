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В ДТП в Турции пострадали 7 граждан Азербайджана

 

В районе Ятаган провинции Мугла произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 7 граждан Азербайджана, сообщает CNN Türk.

Водитель автомобиля не справилась с управлением, и машина съехала с дороги, ударившись в рекламный столб. Отмечается, что в автомобиле находились семеро туристов из Азербайджана, двое из которых - дети.

Автомобиль с госномером 34 AAB 549, за рулем которого сидела Лейла Шахвердиева, потерпел аварию на автомагистрали Мугла – Айдын.

Стали также известны имена пострадавших: Зарифа и Лейла Шахвердиевы, Роза Мурадлы, Махира Мамедова, Малахат, Фидан и Камран Нуриевы. Все пострадавшие были помещены в медстационары.

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