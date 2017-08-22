У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

Очередь желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает РИА Новости.

Вторник — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В этой связи перед посольством утром появилась длинная очередь из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов соискателей пропускают внутрь здания.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

"У меня через неделю поездка к друзьям во Флориду, уже есть билеты, потому что они нужны для получения визы. Сегодня назначили собеседование, я рассчитывал через пару дней получить визу. Теперь не знаю, удастся ли мне это сделать. Возможно, придется менять билеты", — сообщил РИА Новости один из них.

Несколько человек, которые пришли за готовыми визами, выказывают радость в связи с тем, что смогли получить их своевременно, до того, как посольство перестанет их выдавать.

Также к посольству приходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении порядка с выдачами виз на них нет.

"Я собиралась прийти в посольство через два дня, однако теперь не понимаю, как мне получить визу", — сказала РИА Новости жительница Москвы Елена, которая собирается поехать в Бостон.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок выдачу неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.