Министр обороны США неожиданно появился в Ираке

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения с ними дальнейших шагов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

Операция в городе Талль-Афар началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.