Найдено тело последнего пропавшего нефтяника

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте ПО «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года и в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные работы в установленных секторах.

Как сообщили haqqın.az в поисково-спасательном штабе, тело, обнаруженное 18 августа в районе острова Даш Зиря в Каспийском море, принадлежит товарному оператору Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" Самиру Атабала оглу Асадову 1979 года рождения.

Сегодня тело Асадова будет передано его семье.

В результате произошедшей 5 декабря 2016 года аварии на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» без вести пропали 10 человек. Авария произошла по причине сильного ветра, скорость которого достигала 41 метра в секунду. В результате в море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров. Вместе с частью эстакады в море унесло также прикрепленную к ней площадку с установленной тут будкой. Без вести пропали пятеро человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пятеро же находившихся в будке.

Таким образом, в результате поисково-спасательной операции обнаружены тела всех 10 нефтяников, пропавших в результате аварии.