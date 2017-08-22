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Тысячи бакинцев живут в проблемных новостройках

 

Проблемные новостройки. Этот термин в последние годы стал в Баку достаточно распространенным. Проблемными называют жилые здания, в которых новоселы, заплатившие за свои квадратные метры сотни тысяч манатов, проживают на птичьих правах. Никаких официальных документов на свои квартиры, кроме разве что квитанций об их оплате от строительных компаний в период, когда дома еще возводились, у них нет.

Обычно это здания, которые по тем или иным причинам никакими государственными структурами не приняты в эксплуатацию. К категории проблемных относят и новостройки, где ушлые застройщики умудрились одну и ту же квартиру продать нескольким покупателям.

По подсчетам главы риелторской компании NewEurope  Зулейхи Микаиловой,  тысячи бакинцев обитают сегодня в добросовестно приобретенных ими квартирах без удостоверяющих документов на свою собственность. А значит, без регистрации, права продать или передать в дар свое жилье.

«Есть в Баку и замороженные стройки, жилье в которых оплачено, но покупатели годами не могут заселиться в свои квартиры. Чуть лучше положение у тех, кто живет в домах, официально не принятых в эксплуатацию, хотя и им не позавидуешь. И те, и другие, как правило, затевают судебные тяжбы с застройщиками», - сообщила риелтор haqqin.az.

По ее словам, Абухасан Мамедов, глава другой риелторской компании - New servise, также подтвердил факт существования проблемных новостроек. Правда, он считает, что большинство среди них составляют именно те, из-за двойной продажи которых люди годами вынуждены бороться, отстаивая свои права собственников. 

Но, по наблюдениям данного риелтора, в последнее время благодаря строгости контроля со стороны госструктур таких случаев делается все меньше. Вместе с тем, он советует гражданам тщательно проверять все документы застройщиков, заключать с ними только официальные договора и ни в коем случае не вселяться в здания, не принятые госкомиссией в эксплуатацию.

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