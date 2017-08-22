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Министр обороны США: «Дни ИГИЛ сочтены»

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что дни террористической организации "Исламское государство" сочтены, однако пока еще рано говорить о ее разгроме, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Как вы видите, ИГ оказался зажат силами противника. Так что дни ИГ определенно сочтены, однако с ним еще не покончено и не будет покончено в ближайшее время", — цитирует агентство слова главы Пентагона, сказанные в ходе его необъявленного визита в Багдад.

По словам Мэттиса, на данный момент боевики находятся на своем "последнем рубеже". Он также полагает, что высшее военное руководство должно "молча делать свою работу", избегая прогнозов касательно возможного исхода войны.

"Нет смысла предсказывать то, что, по сути своей, непредсказуемо", — заявил он.

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