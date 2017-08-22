В России все же задержали Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом утром 22 августа сообщили в Следственном комитете.
Отмечается, что скоро Серебренникову будут официально предъявлены обвинения.
Режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом утром 22 августа сообщили в Следственном комитете.
Отмечается, что скоро Серебренникову будут официально предъявлены обвинения.
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