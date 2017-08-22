Солнечное затмение обошлось американской экономике в $700 миллионов

Солнечное затмение в США, которое наблюдалось в понедельник на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, принесло местным компаниям убыток в размере $694 млн вследствие того, что их сотрудники приостановили свою работу, чтобы понаблюдать за редким природным явлением, передает Интерфакс информацию из отчета компании Challenger, Gray & Christmas.

По оценке экспертов, в среднем американцы провели около 20 минут за наблюдением затмения.

Вместе с тем штаты, в которых затмение было видно лучше всего, заработали миллионы долларов на туристах, специально наехавших в них для созерцания космического явления.

По оценке USA Today, в понедельник город Нэшвилл, штат Теннеси, принял от 50 тыс. до 70 тыс. туристов, которые потратили здесь до $15 - 20 млн. Предполагаемый доход штата Южная Каролина составил $43 млн, а юго-восточного штата Айдахо, где картина затмения была наиболее впечатляющей, посетили до 500 тыс. человек.