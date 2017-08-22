Подозреваемые в причастности к терактам в Каталонии доставлены в суд

Четверо подозреваемых в причастности к совершению терактов в Каталонии были доставлены в суд, передает Reuters.

Отмечается, что правоохранительные органы Испании доставили их из Барселоны в Мадрид.

Как сообщает El Pais, четверо подозреваемых — Дрисс Укабир, Мухаммед Хули Кемаль, Салах эль-Кариб и Мухаммед Алла — 22 августа предстанут перед судом.

По данным издания, правоохранители усилили меры безопасности на прилегающей к зданию суда территории.

Дрисс Укабир — брат одного из убитых в Камбрильсе террористов, он был арестован, когда заявил о краже своих документов его братом.

Салах эль-Кариб и Мухаммед Алла были арестованы в каталонском муниципалитете Риполь.

Мухаммед Хули Кемаль пострадал при взрыве в логове террористов в Альканаре.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны, в ночь на 18 августа во время проведения полицейского рейда в Камбрильсе был совершен еще один теракт. Всего 14 человек погибли, более 130 пострадали.

По данным полиции, в ячейке состояли 12 человек. Считается, что все ее участники были ликвидированы или арестованы. Вечером 21 августа был ликвидирован Юнес Абуякуб, который, согласно информации полиции, был водителем фургона.