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В Польше обнаружено куриное мясо с фипронилом

 

Куриное мясо с троекратным превышением нормы инсектицида фипронила обнаружено в Польше, сообщил главный ветеринарный врач страны Павел Немчук.

"В понедельник ветеринарная инспекция получила информацию от Государственного ветеринарного института в Пулавах, что образцы мяса птиц, привезенных из Германии и забитых на одном из польских предприятий, имеют троекратное превышение нормы фипронила", — цитирует Немчука агентство PAP.

По данным ветеринарной инспекции, бройлеры были ввезены в Польшу 31 июля, а забили их 1 августа. Птиц поставили на три предприятия в городах Гданьск, Гдыня и Новы-Двур-Мазовецкий.

По словам Немчука, мясо не попало в переработку. Он отметил, что о возможном содержании фипронила немецкие власти предупредили Польшу 14 августа. Речь идет о почти 5 тысячах бройлеров с птицефабрики, где применяли препарат, содержащий фипронил.

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