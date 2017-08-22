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Владимир Соловьев: «Горбачев подло поступил против Гейдара и Ильхама Алиевых»

 

На днях в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", во время разговора о правлении Михаила Горбачева в последние годы СССР, ведущий передачи Владимир Соловьев обратил внимание на то, как подло поступил генсек с одним из ключевых членов Политбюро – первым заместителем председателя Совета министров СССР Гейдаром Алиевым, несмотря на то, что Алиев в свое время поддержал его кандидатуру на выборах нового генерального секретаря, сообщает «Вестник Кавказа».

Ведущий напомнил, что Горбачев не просто отправил Гейдара Алиева на пенсию, но подверг гонениям его семью.

"Посмотрите, как он обошелся с Алиевым. Ладно, Алиева зачистил – он даже настоял, чтобы Шеварднадзе, который тогда был министром иностранных дел, сделал все возможное, чтобы сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев не мог работать, не мог преподавать в МГИМО и был, практически, поражен в правах", - отметил Владимир Соловьев.

"Это - подлость, нельзя вести себя так мелочно. Это реально подло, некрасиво, недостойно большого политика", - подчеркнул Соловьев.

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