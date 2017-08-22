Жара в Баку не спадет

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечная погода. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23 - 26, днем - 32 - 37 градусов тепла. В Баку ночью будет 24 - 26, днем - 35 - 37 градусов тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 60 - 65%, днем - 40 - 45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 26 - 27, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28 градусов тепла.