Генсек НАТО приветствовал новый подход США в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал новую стратегию Вашингтона по Афганистану, сообщается на сайте альянса.

Ранее о новом подходе заявил президент США Дональд Трамп.

«НАТО остается полностью приверженным Афганистану, и я с нетерпением жду обсуждения наших дальнейших действий с [министром обороны США Джеймсом] Мэттисом и нашими союзниками и международными партнерами», — говорится в заявлении.

Столтенберг подчеркнул, что приветствует новый, опирающийся на определенные условия подход президента Трампа по Афганистану и региону в целом.

НАТО имеет около 12 тыс. солдат в Афганистане. По словам генсека альянса, 15 стран выразили готовность увеличить свой военный контингент в этой стране.