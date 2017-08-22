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В Абхазии гаишнику-армянину оторвали ухо

 

Вечером 20 августа сотрудниками ГАИ Сухуми в районе Турбазы была остановлена машина под управлением 25-летнего Айнара Авидзба, передает «Наша Абхазия».

Сотрудником ГАИ Альбертом Зебеляном был составлен протокол, в котором было указано, что водитель управлял автомобилем без техпаспорта. Авидзба не возражал.

Сдав смену 21 августа, Зебелян уехал домой в Новый Афон. У дома его поджидали Айнар Авидзба и неизвестный мужчина, которые избили сотрудника милиции. Зебеляну нанесены были раны лица и головы, а также многочисленные ушибы.

Фельдшер скорой помощи констатировал наличие у его пациента резаных ран, а кроме того, отсечение уха. После оказания ему первой медицинской помощи Зебелян доставлен был в районную больницу.

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