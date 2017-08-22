Президент Грузии благодарит Баку и Анкару

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил благодарность Азербайджану и Турции за помощь, оказанную в тушении лесных пожаров на территории страны. Об этом глава Грузии сказал журналистам.

«Выражаю благодарность Азербайджану и Турции за помощь в предотвращении стихийного бедствия», - сказал он.

Президент отметил, что для тушения пожара были мобилизованы все надлежащие государственные ресурсы. Обратившись к гражданам страны, Маргвелашвили указал, что населенным пунктам вблизи мест недавних пожаров более ничто не угрожает.