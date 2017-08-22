В ЮАР судят людоедов

В окружном суде южноафриканского городка Эсткорт, провинция Квазулу-Натал, слушается дело о каннибализме. Четверо человек, в возрасте от 22 до 32 лет, двое из которых – местные знахари, обвиняются в поедании человеческой плоти, пишет ВВС.

Уголовное расследование было начато по заявлению одного из обвиняемых, сообщившему полиции, что ему стала противна данная практика и он хочет положить ей конец.

В доказательство своих слов он представил стражам порядка человеческие конечности, а затем привел их к себе домой, где хранились части расчлененных человеческих тел, и назвал имена своих товарищей-"соедоков".

Расследование этих преступлений продолжается. Полиция подозревает, что злоумышленники организовали целый людоедский "синдикат", и призывает местных жителей сообщать о каждом факте пропажи их родственников и знакомых.

Останки тел исследует группа патологоанатомов, которые пытаются определить количество жертв, а также их идентифицировать.