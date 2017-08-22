Президент Эстонии сообщила об угрозе самооккупации страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что над страной нависла угроза "самооккупации". Об этом она сказала на церемонии празднования Дня восстановления независимости, передает портал BaltNews.ee.

«Ограничение свободы во имя любой святой идеи, будь то чистота эстонской нации или лучший выбор продуктов, — это начало оккупации самих себя», — отметила Кальюлайд, добавив к этому, что раньше угрозой демократии считали исключительно лишь иностранную власть над страной.

По ее словам, самооккупация начинается с того, что в обществе перестают "слышать другие идеи ради того, чтобы объединиться под знаменем какой-либо одной». «За этим следует запрет на другое мнение, воспринимаемое как занудливое нытье, потому что если их не слышать, то всякие другие мысли становятся лишь шумом. И все: демократия остается в прошлом», — указала глава государства.