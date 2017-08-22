В центре Баку на проспекте Нефтяников горит брендовый магазин Dolce & Gabbana.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые пытаются потушить пожар.
Фотографии с места происшествия распространяет газета «Ени Мусават».
В центре Баку на проспекте Нефтяников горит брендовый магазин Dolce & Gabbana.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые пытаются потушить пожар.
Фотографии с места происшествия распространяет газета «Ени Мусават».
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