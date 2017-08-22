Путин вызвал Саргсяна из-за Карабаха

Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном для обсуждения вопросов межгосударственного сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕврАзЭС, а также нагорно-карабахской проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего августа в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом республики Армения Сержем Саргсяном, который посетит Россию с кратким рабочим визитом. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках Евразэс и ОДКБ… Имеется также в виду обмен мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования", — говорится в сообщении.