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Бардак в армянской армии: новые факты

Автор: Отдел Армении 

В одной из армянских воинских частей, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, зарегистрировано очередное преступление, пишут пользователи армянского сегмента соцсетей.

Согласно информации, в результате неуставных взаимоотношений на военной базе в Мадагизе серьезные травмы получили рядовые Асатрян и Маркарян. Солдаты 4-го батальона мадагизского полка отказались исполнить приказ командира взвода Ашота Геворкяна, распорядившегося об уборке места помывки личного состава. Командир взвода зверски избил солдат за непослушание, в результате чего они были доставлены в госпиталь.

Солдат 2-го батальона этого же полка Гагик Мартиросян с переломом пальца также был доставлен в госпиталь. Пока неизвестно, как и где получил он этот перелом.

По делу рядового по имени Грач о нарушении им правил обращения с оружием возбуждены уголовные дела в отношении военнослужащих Арама Мардиняна, Алеши Барсегяна, Апреса Григоряна и Арутюна Акопяна. Все они проходили службу в одной из частей, расположенных вблизи Агдере.

Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении контрактника Армена Егизаряна, подозреваемого в избиении офицера, дезертирстве и незаконном пользовании мобильным телефоном. Этот контрактник также проходил службу в Агдере.

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