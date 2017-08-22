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Супруга Ющенко призвала Запад к честности в вопросе Карабаха

Автор: Отдел политики 

Реформированные ООН и ОБСЕ при условии проявления Западом однозначной позиции способны урегулировать конфликты на постсоветском пространстве, считает спикер панели «Персональная ответственность» проходящего в Баку Глобального форума молодых лидеров, экс-первая леди Украины Катерина Ющенко.

Катерина Ющенко

«Такие сложные, кровопролитные конфликты, как Донбасс, Нагорный Карабах и другие, могут быть мирно урегулированы в рамках международного права. Но для этого все стороны, прежде всего западные государства, должны быть честными в своих действиях», - подчеркнула К.Ющенко, обсуждая с haqqin.az проблему сепаратизма в странах бывшего СССР.

Затрудняют борьбу с сепаратизмом, по мнению общественного деятеля, ведущие страны Европы, которые нередко ведут двойную игру, если их негласные экономические или какие-то другие  интересы превалируют над официально заявленной политической позицией по агрессивному сепаратизму и попыткам насильственного изменения границ.

«Почему бы властям Германии и других ведущих мировых государств не указать конкретно на агрессора и не поставить вопрос однозначно: захваченные территории должны быть освобождены. Но такой постановки вопроса не видно на современной международной политической арене. А все потому, что есть экономическая заинтересованность, ради которой могут и закрыть глаза на нарушения международного права», - убеждена К.Ющенко.

В нынешней ситуации ООН просто не способна к обеспечению мира на планете. «Как минимум должно быть ликвидировано право вето у пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН», - считает Ющенко.

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