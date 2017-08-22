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Экс-глава МИД Турции: «Независимость Курдистана грозит непредсказуемыми последствиями» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Страны, поддерживающие идею создания независимого курдского государства, можно разделить на две категории, сказал haqqin.az бывший глава МИД Турции Хикмет Четин.

«Немало стран поддерживает референдум и искренне желает курдам иметь свою государственность. Но вместе с тем есть и государства, которые рассчитывают, что курдское государство станет мощным орудием давления на Турцию, Иран и Сирию. Создание независимого Курдистана в корне противоречит интересам этих трех стран», - считает экс-министр.

Хикмет Четин

По мнению Четина, Турции все же удалось убедить ведущие мировые центры в том, что объявление независимости Курдистана грозит непредсказуемыми последствиями.

Прогнозируя итоги референдума, турецкий политик выразил мнение, что большинство в Курдистане проголосует за независимость, однако конкретного объявления «Республики Курдистан» с соответствующими политическими шагами не последует.

«Вопрос учреждения нового государства останется повисшим в воздухе в течение неопределенного времени. Лидеры курдов объявят, что население желает независимости, но провозглашение республики пока преждевременно. Это, мол, произойдет позже, когда наступят более благоприятные времена», - уверен он.

По мнению Четина, именно находясь в таком состоянии, курдская проблема останется удобным механизмом для оказания политического давления и манипулирования ситуацией в регионе.

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