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Иран пригрозил возобновить обогащение урана

 

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что его страна в течение пяти дней может возобновить работы по обогащению урана до уровня, необходимого для военных нужд, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.

"Если мы примем соответствующее решение, то сможем возобновить обогащение урана до 20 процентов в течение максимум пяти дней", - сообщил Салехи.

Это заявление он сделал на фоне нового витка напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В частности, речь идет о подписании в начале августа президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении санкций, которые распространятся в том числе и на Иран.

В 2015 году Тегеран согласился передать под международный контроль обогащенные ядерные материалы в рамках сделки с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия). В обмен на это из России и Казахстана в Иран было доставлено более 200 тонн необогащенного уранового концентрата. Сделка предусматривала снятие с Ирана международных санкций при условии, что Исламская Республика будет обогащать уран только до пяти процентов и исключительно для мирных нужд.

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