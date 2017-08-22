В Париже продолжается чемпионат мира по борьбе.

Во второй день соревнований уже успел проявить себя азербайджанский борец греко-римского стиля Эльвин Мурсалиев. В весовой категории до 80 кг он сначала победил двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Романа Власова из России, а в 1/8 финала взял верх над армянином Эдгаром Бабаяном, представляющим Польшу. Поединок с армянином завершился досрочно за подавляющим превосходством Мурсалиева.

Положение дел в других весовых категориях: Талех Мамедов (59 кг) вышел в четвертьфинал, Кямран Мамедов (66 кг) уступил сопернику в 1/16 финала, а супертяжу Сабаху Шариати (130 кг) предстоит стартовать с 1/8 финала.

Как уже сообщал haqqin.az, армяне устроили провокацию в Париже. Они вывесили на трибуне арены флаг непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». Но вскоре знамя их заставили свернуть .