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Экс-президент Израиля о скандальных публикациях в отношении Азербайджана эксклюзив

Автор: Беседовал: Заур Расулзаде, отдел политики 

Экс-президент Израиля и бывший спикер кнессета Далия Ицик убеждена, что Израиль одна из значимых стран Ближневосточного региона, заинтересованная в мире, а вовсе не в разжигании здесь межгосударственных конфликтов.

Далия Ицик

«С самого начала создания Государства Израиль Тель-Авив был за мирное сосуществование всех стран региона. Конечно, мы не можем спокойно наблюдать трагедию, которую переживают люди в Сирии, Йемене, других странах, как гибнут там дети. Все израильтяне за скорейшее урегулирование всех конфликтов, прекращение всех войн на Ближнем Востоке и во всем мире», - сказала политик haqqin.az, подчеркнув, что в разрешении этих серьезных проблем главная роль принадлежит двум государствам - США и России.

Касаясь темы создания самостоятельного курдского государства, Д.Ицик сделала упор на том, что Израиль не вмешивается в дела других государств, однако если люди в них будут счастливы, то ее страна будет этому только рада.

Экс-президент не обошла стороной и щепетильный вопрос об участившихся  в последнее время антиазербайджанских публикациях в израильской прессе, отметив, что Тель-Авив рассматривает Баку как своего стратегического партнера и не строит собственную политику на основе газетных публикаций. «И вообще, я каждый день просматриваю нашу прессу и вижу там в основном позитивные статьи об Азербайджане. Азербайджан и Израиль -  надежные друзья, в этом могут быть все уверены», - заверила Ицик.

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