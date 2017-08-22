Мальдивы, несмотря на давление на них со стороны международных организаций, вернут смертную казнь после 60 лет соответствующего моратория, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на старшего советника президента страны Абдуллу Ямина.

По словам советника, смертная казнь будет использоваться в качестве "средства сдерживания" в борьбе с наркоторговлей и растущим числом убийств в стране.

"Большинство мальдивцев поддерживают введение смертной казни. Это трудное решение для любого правительства. Но у правительства есть задача по защите жизни невинных людей", — заявил Ямин.

Как сообщил советник, казни не будут производиться публично. В этих целях правительство планирует сооружение специального объекта на острове Мафуши, неподалеку от главной тюрьмы страны.