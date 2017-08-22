В Иране снимают запрет с Twitter

Власти ИРИ обсуждают возможность разблокировки на территории страны соцсети Twitter, запрещенной здесь в продолжении нескольких лет, передают во вторник иранские СМИ.

"В руководстве Twitter заявили, что они готовы вести с нами переговоры, чтобы преодолеть разногласия", - приводят издания слова иранского министра информационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению,Twitter не представляет угрозы для иранского общества.

Также, отмечают СМИ, в Тегеране не исключают возможности отмены запрета на использование видеохостинга YouTube.

Несмотря на бывший запрет, Twitter всегда имел широкую популрность, в частности, среди иранских политических деятелей. Так, персональные аккаунты в этой соцсети имеют иранский президент Хасан Роухани, а также верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.