Прокурор Мамедов хочет посадить Наталью Поклонскую

В отношении депутата Госдумы РФ, экс-прокурора Натальи Поклонской Генеральная прокуратура Украины расследует два уголовных производства. Об этом 22 августа на брифинге сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, пишет “РБК-Украина“.

Он напомнил, что Поклонскую подозревают в государственной измене и в причастности к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом прокуратура АР Крым расследует “еще несколько эпизодов, связанных с ней“.

“Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения“, – отметил Мамедов.