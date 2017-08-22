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На американском корабле нашли пропавших моряков

 

В одном из отсеков эсминца ВМС США "Джон Маккейн" обнаружены тела нескольких пропавших после столкновения с нефтяным танкером моряков. Об этом рассказал командир Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Скотт Свифт.

"Мы работаем над идентификацией этих останков", — заявил Свифт.

Сколько именно моряков было найдено в отсеке, не уточняется, однако адмирал подчеркнул, что поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

Напомним, столкновение эсминца ВМФ США и нефтяного танкера произошло 20 августа в Малаккском проливе. В результате происшествия пятеро моряков получили ранения и еще десять пропали без вести.

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