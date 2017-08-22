Грузия отказалась от помощи России

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтвердил, что Россия выразила желание оказать помощь Грузии в ликвидации пожара в Боржомском ущелье.

Как заявил журналистам Квирикашвили, грузинская сторона «рассматривает абсолютно все версии и варианты», потому что обязана защитить население от стихии.

«На нас лежит огромная ответственность за убережение людей от этой стихии. Разумеется, мы рассматриваем абсолютно все версии и варианты. Насколько мне известно, Россия выразила такую готовность, просто в условиях уже оказываемой нам помощи их услуг нам не понадобилась. Мы справимся со всем имеющимися у нас собственными силами. Нет никакого основания для ажиотажа. Хочу успокоить население - оно непременно будет защищено от огня», - заявил Квирикашвили.