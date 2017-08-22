Пхеньян отказался обсуждать свою ядерную программу

Представитель Северной Кореи на форуме ООН по разоружению отказался обсуждать ядерную программу своей страны, обвинив США и Южную Корею в использовании совместных военных учений в качестве предлога для осуществления «агрессивного военного сценария» и «секретной операции» против руководства Северной Кореи, передает Reuters.

«Ядерное вооружение никогда не будет темой для обсуждения за столом переговоров, и КНДР не отступит от пути развития национального ядерного оружия», - цитирует Reuters заявление северокорейского дипломата на форуме ООН по разоружению в Женеве.

Посланник КНДР обвинил США и его союзника в регионе - Южную Корею в усугублении ситуации на Корейском полуострове, заявив, что продолжающиеся их совместные военные учения «наверняка добавят масла в огонь».

По словам посланника, Пхеньян считает это «агрессивным военным сценарием», направленным против Северной Кореи и ее руководства.