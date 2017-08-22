Российский спецназ тренируется в горах Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) России, дислоцированные в Армении, впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Согласно информации, в учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации, а также беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье.
В ходе подготовки, осуществляющейся под руководством инструкторов, группы спецназа тренируются в высадке десанта в тылу условного противника на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» (высота над уровнем моря более 2 тыс. метров). Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе спецгрупп в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по его обнаружению.