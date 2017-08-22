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Американо-корейские учения могут перерасти в войну

 

Никто не может гарантировать, что учения США и Южной Кореи не перерастут в настоящую войну, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Учитывая, что в учениях задействовано огромное количество американских и южнокорейских войск, никто не может гарантировать, что эти учения в какую-то минуту не перерастут в настоящую войну", — сказал он.

В понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием Ulchi Freedom Guardian (UFG). В них принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских.

Учения будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе оперативного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. План предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.

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