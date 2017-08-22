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Армянский призер Баку-2015 открывает школу борьбы в Нагорном Карабахе

Автор: Отдел спорта 

Серебряный призер Европейских игр - 2015 и прошлогодней Олимпиады в составе сборной Армении, борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян открывает спортивную школу в оккупированном армянами Карабахе.

О намерении Арутюняна сообщил его представитель Артур Галстян.

«В его планы входит найти подходящее помещение для бесплатной школы греко-римской борьбы в Степанакерте (Ханкенди. – haqqin.az), которую он планирует открыть на собранные средства в 2018 году».

Напомним, на днях Арутюнян был обвинен в избиении женщины. Заявление в полицию подала на него московская модель Николь Тен. Она утверждала, что армянский борец напал на нее во время совместного отдыха в Сочи. Пикантности ситуации добавил тот факт, что на 30 августа у спортсмена была запланирована свадьба. Позднее борцу и его друзьям удалось замять это дело в сочинской полиции.

Между тем имя Арутюняна постоянно мелькает в скандальных хрониках. В июне борец, владеющий кальянной «Москальян» в российской столице, устроил в центре Москвы драку со стрельбой. Оппонент Арутюняна Самвел Аведян получил ранение в ногу, однако заявлять на борца не стал.

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