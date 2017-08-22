Перестрелка в армянской армии: ранены два высокопоставленных офицера

Накануне в армянской воисковой части произошел очередной в ряду подобных инцидент, в результате которого были тяжело ранены два офицера – соответственно подполковник и капитан воисковой части, дислоцированной на линии соприкосновения войск в оккупированном Агдеринском районе Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский сегмент соцсетей.

Как удалось выяснить haqqin.az, один из раненых – офицер Арсен Ховакимян.

Минобороны Армении пытается скрыть эту информацию от широкой общественности, при этом обвиняя азербайджанскую сторону в нарушении перемирия.