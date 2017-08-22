Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на главу пресс-службы МВД Азербайджана, вчера ночью в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района был задержан 29-летний Оруджев Орхан, который угрожал пистолетом водителю автобуса в Баку. Ранее haqqin.az распространил видеоролик нападения бандита на водителя автобуса, предоставленный редакции Управлением по транспорту города Баку.

Во время обыска у задержанного был обнаружен пневматический пистолет и 7 граммов героина.

В сообщении МВД указывалось, что несколько дней назад О.Оруджев совершил еще одно преступление.

Только что пресс-служба Генпрокуратуры предоставила haqqin.az подробности этого преступления. Выяснилось, что О.Оруджев пообещал оказать содействие в освобождении из заключения некоего Эльнура Ага оглу Мамедова, в оплату своих «посреднических услуг» обманным путем выманив 16 тысяч манатов у отца заключенного.

Решением суда в отношении О.Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста. Также он обвиняется в совершении другого преступления - по статье 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество в особо крупном размере).