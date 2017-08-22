Против Валенсы возбудили уголовное дело

Институт национальной памяти Польши начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы, подозреваемого в даче ложных показаний по вопросу о его сотрудничестве со спецслужбами, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенпрокурора страны Анджея Позорского.

"29 июня 2017 года прокурор Главной комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний в ходе предварительного уголовного расследования, проводимого Комиссией по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", — цитирует Позорского агентство PAP.

Речь идет о показаниях Валенсы в отношении якобы его сотрудничества со спецслужбами во времена ПНР.