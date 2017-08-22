Пхеньян вновь пообещал нанести удар по Гуаму

КНДР завершила подготовку удара по Гуаму и непременно удар этот нанесет, если США не станут вести себя разумно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Все зависит от того, будут ли США разумно себя вести. Если нет, то они в очередной раз опозорятся на Корейском полуострове перед всем миром", - сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после резких заявлений, какими обменялись КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты по району Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, то с Северной Кореей "произойдет такое событие, какого еще никто никогда не видывал".