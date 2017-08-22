Подписаться на уведомления
 

Талибы пообещали ответить Трампу джихадом

 

Представитель афганского движения «Талибан» Забихулла Муджахид осудил намерение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских войск в Афганистане. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Reuters.

«Вместо того, чтобы продолжать войну в Афганистане, американцам впору было бы подумать о выводе оттуда своих солдат», — сказал Муджахид. По его словам, сторонники движения будут продолжать джихад до тех пор, пока последний американский военный не покинет страну.

Ранее, во вторник, президент США Дональд Трамп заявил, что новый подход его администрации в отношении Афганистана будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Глава государства не уточнил, как долго силы США должны оставаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько именно американских военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить туда еще четыре тысячи в дополнение к тем 8,4 тысячам, что развернуты в настоящее время.

355 просмотров


Старости
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?”
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?” эксклюзив
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 32° / 23°
25 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0081 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Режут головы в центре Баку… Кровавые лужи официальная реакция, фото
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Кедабека
Сотрудник Госслужбы охраны стал генералом
Премьер Грузии: «Первым помог нам Азербайджан»
Турция получит российские С-400
Талибы пообещали ответить Трампу джихадом
Пхеньян вновь пообещал нанести удар по Гуаму
Против Валенсы возбудили уголовное дело
Бакинский бандит пообещал освободить заключенного сообщение Генпрокуратуры
Петросяну запретили въезд в Украину
Перестрелка в армянской армии: ранены два высокопоставленных офицера
Армянский призер Баку-2015 открывает школу борьбы в Нагорном Карабахе
Американо-корейские учения могут перерасти в войну
Российский спецназ тренируется в горах Армении
Пхеньян отказался обсуждать свою ядерную программу
Грузия отказалась от помощи России
На американском корабле нашли пропавших моряков
Прокурор Мамедов хочет посадить Наталью Поклонскую
В Иране снимают запрет с Twitter
Мальдивы восстановят смертную казнь после 60 лет моратория
Экс-президент Израиля о скандальных публикациях в отношении Азербайджана эксклюзив
Явер Джамалов обсуждает вооружения в Москве
Азербайджанский борец разгромил армянина на ЧМ в Париже 8:0; видео
Иран пригрозил возобновить обогащение урана
Флаг армянских сепаратистов на чемпионате мира по борьбе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться