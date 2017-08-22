Талибы пообещали ответить Трампу джихадом

Представитель афганского движения «Талибан» Забихулла Муджахид осудил намерение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских войск в Афганистане. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Reuters.

«Вместо того, чтобы продолжать войну в Афганистане, американцам впору было бы подумать о выводе оттуда своих солдат», — сказал Муджахид. По его словам, сторонники движения будут продолжать джихад до тех пор, пока последний американский военный не покинет страну.

Ранее, во вторник, президент США Дональд Трамп заявил, что новый подход его администрации в отношении Афганистана будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Глава государства не уточнил, как долго силы США должны оставаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько именно американских военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить туда еще четыре тысячи в дополнение к тем 8,4 тысячам, что развернуты в настоящее время.