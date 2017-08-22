Турция получит российские С-400

Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции подписан, но еще не вступил в силу, передает РИА Новости слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

"Контракт подписан, но ещё не вступил в силу", — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

К этому он прибавил, что соответствующая "работа продолжается, и остались только технические нюансы".

Отметим, соглашение между Россией и Турцией о поставках систем ПВО С-400 вызвало серьезное беспокойство в военно-политических кругах Армении, так как, по информации агентства Блумберг, Турция планирует разместить эти комплексы на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря. Армянские эксперты даже заговорили об "очередном предательстве" интересов Армении со стороны России.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.