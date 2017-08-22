Премьер Грузии: «Первым помог нам Азербайджан»

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая со специальным заявлением в связи с продолжающимися на территории страны лесными пожарами, высоко оценил помощь, оказанную республике соседними странами в борьбе со стихийным бедствием, сообщает Грузия Онлайн.

«Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан. Прибывший вчера из Азербайджана вертолет уже участвует в тушении пожара. Отправленные Турцией два вертолета также скоро присоединятся к процессу. Армения же отправила сюда противопожарные бригады», - сказал Г. Квирикашвили.

Лесные пожары в Грузии начались 20 августа. Порывистый ветер мешает окончательно справиться с огнем. Образован специальный штаб по противодействию стихии.