У одной из мясных лавок по улице Физули, то есть в самом центре Баку да еще в непосредственной близости от обычно многолюдного Зимнего бульвара, мясники забивают и свежуют скот, чтобы тут же пустить в продажу свой товар.

Все происходит прямо на тротуаре, на глазах жителей соседних домов и случайных прохожих. Не говоря уже о таком шокирующем, поистине кровавом зрелище, ничем не огороженное место забоя, мягко говоря, не отвечает санитарным нормам. Ну а если все как есть, то животному отрезают голову, а затем разделывают тушу в такой жуткой грязи и пыли, что диву даешься, как после этого те, кто видел, страшную картину, покупают это мясо.

Ну а после такого забоя на тротуаре и части мостовой остается лужи крови, ошметки шкуры, раздробленные кости. Летом это еще и беспрерывная вонь от гниющих останков животных, мухи и целые своры прибегающих за добычей бродячих собак…

Местные жители пытались бороться с такой импровизированной скотобойней посреди города, но все жалобы властям района, санитарные службы и другие структуры оказались безрезультатными.

Отчаявшись, жители Баку обратились в haqqin.az. Чтобы не быть голословными, они прислали несколько фото.

Как видите, все в точности так, как и рассказали бакинцы с Физули: мясник после своей живодерной процедуры как бы приводит в порядок улицу, а на самом деле еще больше разводит грязь и кровавые лужи.

Надо сказать, что такая бойня-магазин далеко не редкость для нашего города. Порой их умудряются расположить даже у школ и детсадов. Расчет на то, что провожающие ребенка в школу родители заодно мяса прикупят. О том, что бесчеловечно и аморально убивать животное на глазах у детей, торговцам и в голову не приходит. А вот почему молчат педагоги и воспитатели – непонятно!

Разъяснить, как такое возможно в нашем вроде бы в цивилизованном и культурном городе, haqqin.az попросил начальника отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддина Казимова.

Сотрудник структуры, отвечающий за санитарное состояние города, заявил, что Республиканский центр гигиены и эпидемиологии уже два года как приостановил проверки мясных лавок.

«В соответствии с указом президента от 1 ноября 2015 года «О приостановке проверок в сфере предпринимательства» мы не проводим такие проверки. Да и жалоб к нам от населения на такие объекты не поступает. Ну а если кто-нибудь пожалуется, то мы обязательно проверим… если, конечно, Минюст даст нам на это разрешение…», - объяснил он.

Ну а начальник Главного управления Государственной ветеринарной службы Адиль Усубов и вовсе отмежевался от предложенной темы, заявив, что данная проблема к их ведомству не имеет никакого отношения.

«Мы проводим проверки лишь в официально зарегистрированных мясных магазинах. Для забоя скота существуют специально отведенные места, оснащенные, кстати, лабораториями.

С несанкционированной мясной торговлей, разными мясными лавчонками и забоем скота на улицах в антисанитарных условиях должны бороться не мы, муниципалитеты, полиция и другие ведомства. Это не наша работа», - отрезал главный ветеринар.

Вину за вопиющую ситуацию сложили с себя и в Госслужбе по антимонопольной политике и защите прав потребителей Минэкономики Азербайджана, отметив, что «это не их проблема».

А пока госслужбы перекладывают ответственность друг на друга, а число самовольных мясных лавок растет, а вместе с ним и рассадники заразы по всему городу.