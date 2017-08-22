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Ливанская армия отбила у ИГИЛ границу с Сирией

 

Армия Ливана зачистила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" 100 квадратных километров территории на границе с Сирией, заявил на брифинге представитель командования ливанских ВС генерал Али Кансу.

"Освобождены 100 из 120 квадратных километров территории горных районов Аль-Каа и Рас-Баальбек", — сказал Кансу.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции "Рассвет горных районов" против ИГ на границе с Сирией. Перед военными поставлена задача освободить от боевиков 120 квадратных километров территории. За первые три дня операции армия вернула под свой контроль 80 квадратных километров, уничтожив несколько десятков огневых позиций ИГ и ликвидировав более 30 боевиков.

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